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Devlet hastanelerinde sağlık aramak hayal

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Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir vatandaşımız, önceki gün gittiği Girne Akçiçek Hastanesi’nde karşılaştığı durumu bizlerle paylaşarak sitemini dile getirdi.

Devlet hastanelerinde sağlık aramak hayal

Vatandaşımız “Bir Kıbrıslı olarak yazıyorum. Dün sabah 08:00’de Girne Akçiçek Hastanesi aciline gittim. Çocuğumun gözü rahatsızdı gözünü açamıyordu. Acilde kimse yoktu. İçerde bir hemşire buldum bana kayıt yaptırmam gerektiğini söyledi” diyerek kayıt için arka taraftan sıraya girerek kayıt yaptırdığını anlattı.

Kayıt yaptırdığını ama hastanede bir doktor olmadığını söyleyen vatandaşımız, “Kayıt bölümü rezalet ötesiydi. Adeta ana baba günü gibiydi. Kendi ülkemde bizler hariç herkes her imkandan faydalanmakta” diye konuştu.

Vatandaşımız hiçbir şey yaptırmadan geri dönmek zorunda kaldığını belirterek “Ne yalan söyleyeyim mecbur kalmasam ben de gitmezdim. Ülkemin durumu gerçekten içler acısı. Devlet hastanelerinden sağlık aramak bir hayal" diyerek sözlerini tamamladı.

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