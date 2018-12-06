Denize akan derelerin suları değerlendirilmeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde son günlerde düşen bereketli yağmurlar sonrasında ülke genelindeki birçok derenin günlerdir aktığına dikkat çekerek boşa giden yağmur suları konusundaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Ülkemizde son 5 gündür yağan bereketli yağmurlar sonucunda toprağın suya doymasıyla birlikte yağmur sularının derelere aktığını derelerin ise birçok bölgede gölet veya barajlar akmak yerine denize akarak boşa gittiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Bu boşa akan derelerin önüne göletler veya bentler yapılarak yağmur suları tutulmuş olsa belki de yer altı suları bir nebze olsun düzelecek” dediler.

Ayrıca derelere akan yağmur suları ile birlikte verimli toprağında suyla birlikte denize aktığını ve erozyona uğrayan toprakların her geçen gün çölleştiğini dile getiren çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ilgili dairelerin veya bakanlıkların bu konuda bir çalışma başlatması gerektiğini sözlerine eklediler.