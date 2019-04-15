Cumhuriyet Parkı kaderine mi terk edildi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, geçmişte ilkbahar aylarında yürüyüş yapmak için kullandığı ülkemizin en büyük park alanlarından Cumhuriyet Parkı’na geçtiğimiz gün yine yürüyüş yapmak için gittiğini ancak karşılaştığı görüntüler karşısında şok yaşadığını belirterek isyanını bizlerle paylaştı.

“Bugün uzun bir aradan sonra, bir zamanlar hem temiz hava almak, hem de yürüyüş yapmak için gittiğim Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'na uğradım, daha doğrusu orada bir park olduğunu zannettiğim yere! Durum içler acısıydı” diyen vatandaşımız, yine de her zamanki güzergahından yürümeye başladığını anlattı.

10-15 metre ancak gittiğini belirten vatandaşımız “Bir de baktım yol bitmiş, her taraf boyumu aşan yaban otlarıyla kaplı. Geri dönüp bir başka yol aradım, o da yok. Tek giriş, Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı'ndan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için yapılmakta olan anıt mezara giden yol. Buralarda göstermelik bir temizlik göze çarpıyor, ona da temizlik denirse tabi!” dedi.

Anıt mezar inşaatı devam mı ettiği, yoksa o da mı kaderine terk edildiğinin belli olmadığını söyleyen vatandaşımız, “Otlardan bakımsızlıktan fazlasıyla nasibini almış çünkü. 7 yıl önce Rauf Denktaş'ın naaşı Cumhuriyet Parkı'na defnedilecek dendiğinde karşı çıkmış, parkımızı bize bırakın demiştik. Aradan 7 yıl geçti, ne park kaldı ne de anıt mezarın inşaatı tamamlandı!” dedi.

Cumhuriyet Parkı'nda yürüyüş yaptığı yıllarda pek çok arkadaşla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gazeteci Hasan Kahvecioğlu'yla karşılaşır kısa sohbetler etiğini anlatan vatandaşımız “Onlar parkın bu halinden haberdar mı bilemiyorum. Hatta o yıllarda Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'yı parka davet etmiş ve bakım için yardım talebinde bulunmuştuk. Şimdi yetkililere sesleniyorum; Lütfen gelin ve parkın halini görün."İmdat" diyorum sadece” diyerek sözlerini tamamladı.