Çöp arabasıyla su deposu mu taşınır?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız dün sabah saatlerinde tanık olduğu bir olayı fotoğraflayarak bizlerle paylaşıp sitemini dile getirdi.

Fotoğrafta görülen çöp aracı ve arkasında taşıdığı su deposunu gördüğü zaman büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan vatandaşımız, “Bu çöp aracı Lefkoşa’nın göbeğinde arkasında neden bir su deposu taşıyordu anlamakta güçlük çektim” diye konuştu.

Ülkemizde hiç görmeye alışık olmadığımız böylesi olayların çok arttığını ifade eden vatandaşımız, “Çöp arabasında çöpler ve molozlar taşınır. Ancak bizim ülkemizde artık plastik su depoları da taşınmaya başlandı herhalde” diyerek sitem etti.

Çöp aracını kullanan kişinin bu su deposunu evine mi götürdüğünü yoksa çöplüğe mi götürdüğünü merak ettiğini ancak işinin yoğunluğundan dolayı takip etmediğini belirten vatandaşımız, ülkede herkesin kendi kafasına göre takıldığını fark ettiğini sözlerine ekledi.