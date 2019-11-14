banner255
banner69
Küçük kardeşler yine kayıp
Küçük kardeşler yine kayıp
28 0
Hentbolda nefes kesen maçlar
Hentbolda nefes kesen maçlar
20 0
 
Cumhuriyet Kupasında final günü
Cumhuriyet Kupasında final günü
118 0
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
42 0
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
79 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
471 0
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
196 0
banner82

Çöp arabasıyla su deposu mu taşınır?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız dün sabah saatlerinde tanık olduğu bir olayı fotoğraflayarak bizlerle paylaşıp sitemini dile getirdi.

Çöp arabasıyla su deposu mu taşınır?

Fotoğrafta görülen çöp aracı ve arkasında taşıdığı su deposunu gördüğü zaman büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan vatandaşımız, “Bu çöp aracı Lefkoşa’nın göbeğinde arkasında neden bir su deposu taşıyordu anlamakta güçlük çektim” diye konuştu.

Ülkemizde hiç görmeye alışık olmadığımız böylesi olayların çok arttığını ifade eden vatandaşımız, “Çöp arabasında çöpler ve molozlar taşınır. Ancak bizim ülkemizde artık plastik su depoları da taşınmaya başlandı herhalde” diyerek sitem etti.

Çöp aracını kullanan kişinin bu su deposunu evine mi götürdüğünü yoksa çöplüğe mi götürdüğünü merak ettiğini ancak işinin yoğunluğundan dolayı takip etmediğini belirten vatandaşımız, ülkede herkesin kendi kafasına göre takıldığını fark ettiğini sözlerine ekledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.