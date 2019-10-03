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Çetin Sadeli, DP başkan adayı

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Ülkemizin köklü siyasal partilerinden biri olan Demokrat Parti’den başkanlık görevinden ayrılan Serdar Denktaş’la birlikte başlayan başkanlık seçim süreci hızla ilerlerken, parti başkanlığı için ilk aday belli oldu.

Çetin Sadeli, DP başkan adayı
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Bize ulaşan bilgilere göre, ülkemizde son zamanlarda sosyal medyada yayınlanan reklam skeçlerinde rol alan ve popülaritesi her geçen gün artan Çetin Sadeli’nin Demokrat Parti başkanlığı için başvuru yaptığı bildirildi.

Son milletvekilliği seçimlerinde bağımsız aday olarak seçime giren Çetin Sadeli seçime katılan 4 partinin başkanlarından daha fazla oy almıştı.

30 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Demokrat Parti Kurultayı için başkanlığa aday olan Sadeli’nin bu düşüncesinden vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu.

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