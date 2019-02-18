Bulmaca gibi tabela çözmek lazım

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Haspolat sakini vatandaşlarımız, Haspolat – Hamitköy arasında bulunan çift şerit yolun orta refüjünde otların oldukça büyüdüğüne dikkat çekerek, gönderdikleri fotoğrafla bu otlar nedeniyle yaşanabilecek tehlikeleri bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Haspolat Çemberi veya kavşağı olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi orta refüjde bulunan işaret tabelaları otlardan dolayı görünmez hale geldi. Biz her gün kullandığımız için işaretleri biliyoruz. Ancak adada turist olanlar için bu büyük bir sıkıntı. Zira görünmeyen tabelalardan dolayı bir kaza olması an meselesi” dediler.

Otların tüm refüjü sardığını ve bu otların arasından bir insan veya hayvan atılması anında büyük bir facia yaşanabileceğini ifade eden vatandaşlarımız, “Nerede bu kara yolları? Bu yoldaki otları temizlemek için neyi bekliyorlar. İlla ki birilerinin canı mı yanması lazım” diyerek isyanlarını paylaştılar.