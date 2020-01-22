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Bu yolda araç değil, tank kullanmak gerek

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Ayaklı Gazete’ye Karpaz bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, özellikle Yeni Erenköy’den Dipkarpaz’a kadar yollarda araç sürmek değil tank kullanmak gerektiğini ifade ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bu yolda araç değil, tank kullanmak gerek

 

Fotoğrafta görülen yolun Dipkarpaz bölgesindeki anayol olduğunu belirten Karpaz bölgesi sakinleri, son yağan yağmurlarla birlikte yollardaki çukurların daha da büyüdüğünü ve adeta göleti andırdığını ifade ettiler.

Bu yolları kullanan bölge sakinleri yanında turistik amaçlı gelen gerek turistler gerekse tur otobüsleri olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Buradan geçmek için ya yolun kenarına düşeceksiniz ve batma riskini göze alacaksınız. Ya da çukurun içinden geçerek arabanıza zarar vereceksiniz” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı paylaştılar.

Yıllardır bu yolun yeniden elden geçmesi için çalınmadık kapı kalmadığını söyleyen bölge sakinleri “Sanki bu bölgede yaşayanlar ayni vatanın insanları değil. Hiçbir hükümet buraya el atmıyor” dediler.

Ülkenin doğasıyla ve tarihi yapısıyla gerek yabancı turistlerin gerekse yerli vatandaşların ilgisini çeken Karpaz bölgesinin unutulduğunu söyleyen vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.

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