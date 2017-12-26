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Bu yaya geçidine bir rampa yapmak zor mu?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa’dab bir duyarlı vatandaşımız, ülkemizde engelli insanlara karşı birçok işyerinde ve kamuya açık alanda düzenlemeler yapılmasına karşın halen daha bazı yerlerde engellileri düşünmeden yapılmış işlerin mevcut olduğunu belirterek bize gönderdikleri bir fotoğrafla buna bir örnek vererek sitemlerini paylaştı.

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Bu yaya geçidine bir rampa yapmak zor mu?
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“Namık Kemal Lisesi önü yaya geçidi mi yoksa engeli mi? Bu memlekette engelli vatandaşımız yok mu ve her kaldırımın bir rampası olması gerekmez mi? diye sorgulayan vatandaşımız yapılan yaya geçidine bir rampa koymanın çok basit olduğunu düşündüğünü ifade etti.

“Engelli vatandaşları düşünmeden yapılan bu yaya geçidini düzeltmek bu kadar zor mu?” diyen vatandaşımız bazı şeyleri düşünüp düzeltmek engelsiz insanlar için basit olabileceğini ama bu yaya geçidinde bir rampanın olmamasının engelli insanlarımıza büyük bir sorun ve engel olduğunu vurguladı.

Bu konuda gerek belediye yetkililerini gerekse Karayolları Dairesi yetkililerini göreve davet eden vatandaşımız engellilerin önünde engel yaratmamak gerektiğini sözlerine ekledi. 

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