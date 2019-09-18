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Bu ülke hani bizimdi?

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Bu ülke hani bizimdi?
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Öztaş sosyal medya hesabından yaptığı eleştiriyle tepkisini dile getirdi.

“İyi güzel temizleyelim de, nereye kadar? Bu ülke hani bizimdi?
Bu ülkenin tanınmadığını, tecrit altında olduğumuz bahanesine sığınarak hep şikayetçiyiz. Yok bizi Rum istemez, yok Avrupalı sevmez, hep bunları söyler ağıtlar yakarız. Hep birilerini suçlar dururuz. Peki biz ülkemizi ne kadar seviyoruz?” dedi.

Çocuklarımıza miras bırakacağımız bu ata topraklarını bu şekilde mi çocuklarımıza devredeceğimizi soran Hasan Öztaş “Yani utanmayıp bu pisliğe mi gömeceğiz çocuklarımızı ve geleceğimizi?” diyerek isyan etti.

Toplum olarak artık kendimize gelmemiz gerektiğini zira geleceğimizi yok ettiğimizi ifade eden Öztaş “Yeter gerçekten hepimiz başımızı ellerimiz arasına alıp biraz çocuklarımızı ne kadar sevdiğimizi bir düşünelim!” diyerek sözlerini tamamladı.

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