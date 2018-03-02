banner107
3 0
39 0
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
10 0
16 0
48 0
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
21 0
31 0
87 0
banner82
banner147

Bu trafik ne zaman düzene girecek?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde trafiğin her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade ederek, özellikle şehir içlerinde trafiğin yoğunluğunun azaltılması için bazı çözüm önerilerinde bulundular.

Bu trafik ne zaman düzene girecek?
banner137

Özellikle büyük vasıtalar yüzünden olan kazalar nedeniyle yollarda sürücülerin korku dolu anlar yaşadıklarını ayrıca sabahları yolların adeta felç olduğunu iddia eden vatandaşlarımız, büyük vasıtalarla ilgili özellikle sabahları için önlem alınması gerektiğini belirtiler.

Sabah saatlerinde yollarda memurların, işçilerin, okullara giden öğrencilerin oluşu nedeniyle yoğunluğun arttığını söyleyen vatandaşlarımız, bir de büyük vasıtaların oluşu nedeniyle yolların adeta felç olduğunu vurguladılar.

Özellikle ağır vasıtaların farklı saatlerde trafiğe almanın daha iyi olacağını savunan vatandaşlarımız, mesai başlangıçları ve mesai sonlarında trafiğin yoğunluğunu azaltmanın şart olduğunu vurguladılar.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.