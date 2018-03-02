Bu trafik ne zaman düzene girecek?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde trafiğin her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade ederek, özellikle şehir içlerinde trafiğin yoğunluğunun azaltılması için bazı çözüm önerilerinde bulundular.

Özellikle büyük vasıtalar yüzünden olan kazalar nedeniyle yollarda sürücülerin korku dolu anlar yaşadıklarını ayrıca sabahları yolların adeta felç olduğunu iddia eden vatandaşlarımız, büyük vasıtalarla ilgili özellikle sabahları için önlem alınması gerektiğini belirtiler.

Sabah saatlerinde yollarda memurların, işçilerin, okullara giden öğrencilerin oluşu nedeniyle yoğunluğun arttığını söyleyen vatandaşlarımız, bir de büyük vasıtaların oluşu nedeniyle yolların adeta felç olduğunu vurguladılar.

Özellikle ağır vasıtaların farklı saatlerde trafiğe almanın daha iyi olacağını savunan vatandaşlarımız, mesai başlangıçları ve mesai sonlarında trafiğin yoğunluğunu azaltmanın şart olduğunu vurguladılar.