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Bu tabelayı gördükçe ne kadar kazık yediğimiz hatırlatılmak isteniyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizin geçmişte en büyük KİT’lerinden olan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın batırılmasının üzerinden yıllar geçtiğini ancak halen daha bu kurumun yarattığı açığın konuşulduğunu ama bu kuruma ait her şeyin teker teker satılmasına karşın fotoğraftaki binanın isminin halen değişmemesinin içlerinde bir hançer olarak saplı kaldığını belirttiler.

Bu tabelayı gördükçe ne kadar kazık yediğimiz hatırlatılmak isteniyor
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Vatandaşlarımız "Kaç zaman oldu. Bina Maliye Bakanlığı’na satıldı gitti. Binası ise neredeyse 1 yıl oluyor araç kayıt oldu. Ama tabela sökmek akılarına gelmedi" diyerek binanın üzerindeki ‘Kıbrıs Türk Hava Yolları’ isminin neden sökülmediğini sorguladılar.

“Yoksa bu binanın üzerinde yazanı gördükçe vatandaşlarımızın herhangi bir havayolu ile uçmak için ne kadar çok kazık yediğimizi hatırlamak için mi bırakıldı acaba” diyen vatandaşlarımız, herkesin bir şekilde bu binayı gördükçe eski günlerini hatırlaması gerektiğini sözlerine eklediler.

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