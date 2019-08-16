Bu tabelayı gördükçe ne kadar kazık yediğimiz hatırlatılmak isteniyor

Vatandaşlarımız "Kaç zaman oldu. Bina Maliye Bakanlığı’na satıldı gitti. Binası ise neredeyse 1 yıl oluyor araç kayıt oldu. Ama tabela sökmek akılarına gelmedi" diyerek binanın üzerindeki ‘Kıbrıs Türk Hava Yolları’ isminin neden sökülmediğini sorguladılar.
“Yoksa bu binanın üzerinde yazanı gördükçe vatandaşlarımızın herhangi bir havayolu ile uçmak için ne kadar çok kazık yediğimizi hatırlamak için mi bırakıldı acaba” diyen vatandaşlarımız, herkesin bir şekilde bu binayı gördükçe eski günlerini hatırlaması gerektiğini sözlerine eklediler.