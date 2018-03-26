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Bu nasıl bir iş aracıdır?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, son zamanlarda yollarda çeşitli iyileştirmeler yapılarak yol güvenliği için çalışmalar devam ettiğini ancak bazı ağır vasıta sürücülerinin yol güvenliğine hiç dikkat etmeyerek yollarda ilerlediğini ve bu nedenle sürücülerin zor anlar yaşadığını kaydettiler.

Bu nasıl bir iş aracıdır?
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 Bize gönderdikleri bu fotoğrafı geçtiğimiz günlerde çektiklerini ifade eden vatandaşlarımız, akşam saatlerine doğru evlerine doğru ilerlerken tali yolda önlerinde giden bu kamyonun oldukça riskli bir şekilde gittiğini söylediler.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi, büyük kayalar yüklü olan kamyonun arkasında kapısının bulunmadığına dikkat çekerek “Kamyonun arkasındaki büyük kazalar her virajda ve çukurda yerinde oynuyordu. Allahtan birilerinin üzerine düşmedi. Ancak bu tedbirsizlik kabul edilemez” dediler.

Kamyonun kaşasının kapısı olmadığı gibi, arka çamurluklarının bulunmadığına da dikkat çeken sürücü vatandaşlarımız “Bunlar da yetmezmiş gibi arka farları da yoktu. Bu nasıl bir iş aracıdır ve nasıl yollarda halen ilerliyor anlayabilmiş değiliz” diyerek bu konudaki isyanlarını bizlerle paylaştılar.

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