Bu levhaları düzeltmek gibi bir düşünce yok mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi sakini vatandaşımız, son günlerde en çok dikkatini çeken durumun Karpaz’dan gelenlere yön veren tabelanın fotoğraftaki gibi eğri büğrü şekilde durduğunu ifade ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı

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“Bir aydır belki düzeltilir diye takip ediyorum ama tık yok. Karpaz’dan gelenlere yön veren hastane önündeki tabela” diyerek sözlerine başlayan vatandaşımız bu tabelanın ya birileri tarafından yada kuvvetli bir fırtına sonucu bu duruma geldiğini ancak hiçbir kişi veya kurumun bunu düzeltmek için uğraşmadığını dile getirdi.

Vatandaşımız, KKTC’deki tüm trafik levhalarının kalitesiz olduğunu iddia ederek, sağlamlık açısından olsun, boya konusunda olsun hep ıskarta malzemeden olduğunu savundu. “Hız sınırlama levhalarında bulunan kırmızı yuvarlak çerçeveler kalitesiz olduğundan beyaza dönüyor... Fırtınalı havalarda levhalar rüzgardan eğriliyor. Çünkü levha kalınlığı teneke kola inceliğinde” diyerek sözlerini tamamladı.