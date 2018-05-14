banner107
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
39 0
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
519 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
43 0
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
20 0
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
366 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
246 0
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
76 0
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
64 0
banner82
banner147

Bu levhaları düzeltmek gibi bir düşünce yok mu?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi sakini vatandaşımız, son günlerde en çok dikkatini çeken durumun Karpaz’dan gelenlere yön veren tabelanın fotoğraftaki gibi eğri büğrü şekilde durduğunu ifade ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı

Bu levhaları düzeltmek gibi bir düşünce yok mu?
banner137

 

 .

“Bir aydır belki düzeltilir diye takip ediyorum ama tık yok. Karpaz’dan gelenlere yön veren hastane önündeki tabela” diyerek sözlerine başlayan vatandaşımız bu tabelanın ya birileri tarafından  yada kuvvetli bir fırtına sonucu  bu duruma geldiğini ancak hiçbir kişi veya kurumun bunu düzeltmek için uğraşmadığını dile getirdi.

Vatandaşımız, KKTC’deki tüm trafik levhalarının kalitesiz olduğunu iddia ederek, sağlamlık açısından olsun, boya konusunda olsun hep ıskarta malzemeden olduğunu savundu. “Hız sınırlama levhalarında bulunan kırmızı yuvarlak çerçeveler kalitesiz olduğundan beyaza dönüyor... Fırtınalı havalarda levhalar rüzgardan eğriliyor. Çünkü levha kalınlığı teneke kola inceliğinde” diyerek sözlerini tamamladı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.