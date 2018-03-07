banner107
16 0
10 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
63 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
170 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
150 0
10 0
11 0
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
24 0
banner82
banner147

“Bu kadar zor mu tamir yapmak?”

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşlarımız, dün sabahleyin gittiği Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesindeki Trenyolu Polikliniği’nde karşılaştıkları manzara sonrasında morallerinin bozulduğunu ifade ederek bu duruma tepkisini dile getirdiler.

“Bu kadar zor mu tamir yapmak?”
banner137

Vatandaşlarımız, yaşlı ve özel durumu olan hastaların giriş çıkışı için kullanılan bu bölümün fotoğrafta da görüldüğü gibi eğrildiğini ve bu nedenle o yolu kimsenin kullanamaz olduğunu belirttiler. Vatandaşlarımız, eğilme sebebinin ise kenar koroluklarını yere sabitleyen iki vidasının zamanla çürüyüp kopması olduğunu kaydettiler.

Bunu tamir etmesi için mutlaka birilerinin buraya görevlendirildiğini ancak kimsenin bu durumu görmediğini ya da görmezlikten geldiğini iddia eden duyarlı vatandaşlarımız “Anlaşılan o ki burada çalışanlar hiç yaşlıları veya engellileri düşünmüyor” diyerek yetkililere bu duruma müdahale etme çağrısı yaptılar.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.