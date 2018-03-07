“Bu kadar zor mu tamir yapmak?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşlarımız, dün sabahleyin gittiği Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesindeki Trenyolu Polikliniği’nde karşılaştıkları manzara sonrasında morallerinin bozulduğunu ifade ederek bu duruma tepkisini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, yaşlı ve özel durumu olan hastaların giriş çıkışı için kullanılan bu bölümün fotoğrafta da görüldüğü gibi eğrildiğini ve bu nedenle o yolu kimsenin kullanamaz olduğunu belirttiler. Vatandaşlarımız, eğilme sebebinin ise kenar koroluklarını yere sabitleyen iki vidasının zamanla çürüyüp kopması olduğunu kaydettiler.

Bunu tamir etmesi için mutlaka birilerinin buraya görevlendirildiğini ancak kimsenin bu durumu görmediğini ya da görmezlikten geldiğini iddia eden duyarlı vatandaşlarımız “Anlaşılan o ki burada çalışanlar hiç yaşlıları veya engellileri düşünmüyor” diyerek yetkililere bu duruma müdahale etme çağrısı yaptılar.