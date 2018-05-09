Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde trafikte oldukça tuhaf ve beklemedikleri görüntülerle karşılaştıklarını dile getirerek geçtiğimiz gün karşılaştıkları bu görüntü ile ilgili düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Lefkoşa’da Pazartesi günü araçlarıyla Dereboyu bölgesinde ilerledikleri sırada önlerinde gider vaziyette buldukları fotoğraftaki aracın halini görünce şok olduklarını belirten vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bu Reno station marka araçla ilerlemeye çalışan aracın arkasında ne yüklü ise neredeyse kıçı yola değecek şekilde ilerliyordu” dediler.

Bu aracın trafik güvenliği için tehlikeli olduğunu savunan vatandaşlarımız, hem aracın adeta işkence çeker gibi yolda gittiğini hem de her an için yoldan kaçarak birilerine çarpacak şekilde ilerlediğini ifade etti. Vatandaşlarımız “İnsanlarımız malzeme taşıyacaksa salon araçlarla değil kamyonet tarzı araçlarla taşımalılar.”diye konuştu.

“Bu kadar yükü eşek bile kaldıramaz, araç nasıl taşır anlayamadık” diyerek sitem eden vatandaşlarımız, sürücüleri biraz daha trafik güvenliğini düşünerek sürüş yapmalarını tavsiye ettiler.