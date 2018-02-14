banner107
City deplasmanda şov yaptı
City deplasmanda şov yaptı
38 0
Kürsüye ambargo
Kürsüye ambargo
196 0
14 0
31 0
9 0
17 0
115 0
6 0
banner82
banner147

Bu hangi aklın ürünü ?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkede her geçen gün kötüleşen trafiğin birçok sürücünün dikkatsiz sürüşleri ve ülke koşullarını dikkate almadan sürüş yapmasından kaynaklandığını dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.

Bu hangi aklın ürünü ?
banner137

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir çekicinin kamyon tarzı van aracı taşımaya çalıştığını ancak van aracın oldukça yüksek olmasından dolayı şehir içinde geçtikleri yerlerde etrafa tehlike saçtıklarını iddia eden vatandaşlarımız “Yani şehrin orta yerinde elektrik ve telefon tellerini sıyırarak geçen arkadaş bu hangi aklın ürünü ?” diye sorguladılar.

Bu gibi çekicilerin kendinden büyük araçları taşımasına izin veren hangi yasanın rezilliği olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, ayrıca anayollarda denetim yapan polislerin neden bu gibi tehlike saçan araçlara yollarda sürüş izni verdiklerini sorgulayarak, insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini sözlerine eklediler. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.