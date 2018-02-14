Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkede her geçen gün kötüleşen trafiğin birçok sürücünün dikkatsiz sürüşleri ve ülke koşullarını dikkate almadan sürüş yapmasından kaynaklandığını dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir çekicinin kamyon tarzı van aracı taşımaya çalıştığını ancak van aracın oldukça yüksek olmasından dolayı şehir içinde geçtikleri yerlerde etrafa tehlike saçtıklarını iddia eden vatandaşlarımız “Yani şehrin orta yerinde elektrik ve telefon tellerini sıyırarak geçen arkadaş bu hangi aklın ürünü ?” diye sorguladılar.

Bu gibi çekicilerin kendinden büyük araçları taşımasına izin veren hangi yasanın rezilliği olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, ayrıca anayollarda denetim yapan polislerin neden bu gibi tehlike saçan araçlara yollarda sürüş izni verdiklerini sorgulayarak, insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini sözlerine eklediler.