Bu görüntüler yakışmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in Mağusa’ya kazandırdığı güzelliklerden biri olan Hendek Yürüyüş Yolu’nun bazı kendini bilmezlerce kirletilmesine tepki gösterdiler.

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi yürüyüş yolunda bazı kendini bilmez kişilerin etrafa içtikleri bira şişelerini veya molozları attığını ifade ederek “Böyle terbiyesizlik olmaz. Bir taraftan belediye ekipleri etrafı temizleyerek çiçek gibi yapmaya çalışırken, diğer taraftan bu şekilde kirletmek yakışmıyor.” diyerek sitemlerini paylaştılar.