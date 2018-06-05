Bu görüntüler yakışmıyor

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi yürüyüş yolunda bazı kendini bilmez kişilerin etrafa içtikleri bira şişelerini veya molozları attığını ifade ederek “Böyle terbiyesizlik olmaz. Bir taraftan belediye ekipleri etrafı temizleyerek çiçek gibi yapmaya çalışırken, diğer taraftan bu şekilde kirletmek yakışmıyor.” diyerek sitemlerini paylaştılar.
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