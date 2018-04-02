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Bu görüntüler Mahkemelere yakışmıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bu fotoğrafla ülkemizin belki de en önemli kurumlarından biri olan Lefkoşa’daki Mahkemeler binaların durumuna sitem ettiler.

Bu görüntüler Mahkemelere yakışmıyor
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Ülkede yargının kalbi olan Mahkemelerin toplumda seçkin kişiler olarak bilinen avukatların ve yargıçların görev yaptığı binalar olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Bu fotoğrafa baktığınız zaman fotoğrafın bir belediye tuvaletine ait olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu fotoğraf ister inanın ister inanmayın Lefkoşa’daki Mahkemeler binalarındaki bir tuvalete ait” dediler.

Belki de bu kirliliği avukatlar veyahut oralarda çalışanlar yapmadığını söyleyen vatandaşlarımız “Ancak kim yapmış olursa olsun, bu görüntüler Mahkemelere yakışmıyor. Burada temizlikçiler hiç çalışmıyor mu, bu tuvaletleri kullanan avukatlar neden böyle kirli bırakılmasına izin verdiler?” diye sorguladılar.

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