banner255
banner69
Afrodisia 2019 start aldı
Afrodisia 2019 start aldı
7 0
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
14 0
 
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
239 0
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
16 0
16 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
442 0
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
22 0
banner82

Bu doğa katliamına dur diyecek yok mu?

banner27

Ayaklı Gazete’ye Girne’nin Alsancak bölgesinden ulaşan bir doğasever vatandaşımız, yaşadıkları bölgenin üzerinde yem yeşil dağlık alanın biri veya birileri tarafından katledildiğini ve güzelim doğanın harap olduğunu kaydederek sitemlerini dile getirdiler.

Bu doğa katliamına dur diyecek yok mu?
banner267

Bize gönderdikleri fotoğraftaki yerin Alsancak bölgesinin Beşparmak dağlarına doğru olan ormanlık alan olduğunu belirten vatandaşımız, bir süreden beridir bu alana moloz ve toprak taşındığını gözlemlediklerini söylediler.

Bu bölgenin doğal haliyle güzel olduğunu ifade eden vatandaşımız “Buraya ne yapılacak bilmiyorum. Ancak ne yapılacaksa çok kötü bir şekilde doğayı katlediyorlar. Buna dur diyecek bir yetkili merci yok mu?” diye sorguladı.

Onlarca kamyon dökülen moloz ve toprağın buraya taşındığını ama kimsenin kılını kıpırdatmadığını söyleyen vatandaşımız, zaten orman fakiri olan ülkemizin kendi elimizle daha da katledildiğini sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.