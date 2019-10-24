Bu doğa katliamına dur diyecek yok mu?

Ayaklı Gazete’ye Girne’nin Alsancak bölgesinden ulaşan bir doğasever vatandaşımız, yaşadıkları bölgenin üzerinde yem yeşil dağlık alanın biri veya birileri tarafından katledildiğini ve güzelim doğanın harap olduğunu kaydederek sitemlerini dile getirdiler.

Bize gönderdikleri fotoğraftaki yerin Alsancak bölgesinin Beşparmak dağlarına doğru olan ormanlık alan olduğunu belirten vatandaşımız, bir süreden beridir bu alana moloz ve toprak taşındığını gözlemlediklerini söylediler.

Bu bölgenin doğal haliyle güzel olduğunu ifade eden vatandaşımız “Buraya ne yapılacak bilmiyorum. Ancak ne yapılacaksa çok kötü bir şekilde doğayı katlediyorlar. Buna dur diyecek bir yetkili merci yok mu?” diye sorguladı.

Onlarca kamyon dökülen moloz ve toprağın buraya taşındığını ama kimsenin kılını kıpırdatmadığını söyleyen vatandaşımız, zaten orman fakiri olan ülkemizin kendi elimizle daha da katledildiğini sözlerine ekledi.