 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
17 0
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
59 0
 
Klasiklerde Sokullu klasiği
Klasiklerde Sokullu klasiği
21 0
Uluslararası heyecan başladı
Uluslararası heyecan başladı
44 0
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
6 0
İlayda yoğun bakımdan çıktı
İlayda yoğun bakımdan çıktı
26 0
Kaymaklı’da Adal şanssızlığı
Kaymaklı’da Adal şanssızlığı
168 0
banner82

Bu bariyerler neden kullanılmıyor?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda yaşanan ölümlü kazalarda yollardaki alt yapı eksikliklerinin büyük payı olduğunu ve bunu Ulaştırma Bakanı ve devlet yetkililerinin de kabul ettiğini ancak para yok nedenine sığındıklarını belirterek, bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla görüşlerini paylaştılar.

Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
banner267

Vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğraflarla Ulaştırma Bakanı’na mesaj yollayarak “Para yok diye memur maaşlarını ek mesailerini hedef gösteren sayın Ulaştırma Bakanımız, bunlarda ovada bekleyen mezar taşları olsa gerek” diye sitem ettiler.

Fotoğrafta görülen bariyerlerin arkadaşları tarafından Haspolat Göleti’nin yanında bulunduğunu belirten vatandaşlarımız “Bizim düşüncemize göre, Haspolat'ta göletin yanında yatan bu bariyerlerle minimum 50 tane kavşak veya tehlikeli viraj ölüm tuzağı olmaktan kurtulur” dediler.

Bu konuda Ulaştırma Bakanlığını göreve davet eden vatandaşlarımız bakanlığa seslenerek “Bence elinizde neler var bir gözden geçirin...Artık daha fazla can kaybetmeye tahammülümüz yok” dediler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.