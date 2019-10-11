Bu bariyerler neden kullanılmıyor?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda yaşanan ölümlü kazalarda yollardaki alt yapı eksikliklerinin büyük payı olduğunu ve bunu Ulaştırma Bakanı ve devlet yetkililerinin de kabul ettiğini ancak para yok nedenine sığındıklarını belirterek, bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla görüşlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğraflarla Ulaştırma Bakanı’na mesaj yollayarak “Para yok diye memur maaşlarını ek mesailerini hedef gösteren sayın Ulaştırma Bakanımız, bunlarda ovada bekleyen mezar taşları olsa gerek” diye sitem ettiler. Fotoğrafta görülen bariyerlerin arkadaşları tarafından Haspolat Göleti’nin yanında bulunduğunu belirten vatandaşlarımız “Bizim düşüncemize göre, Haspolat'ta göletin yanında yatan bu bariyerlerle minimum 50 tane kavşak veya tehlikeli viraj ölüm tuzağı olmaktan kurtulur” dediler. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığını göreve davet eden vatandaşlarımız bakanlığa seslenerek “Bence elinizde neler var bir gözden geçirin...Artık daha fazla can kaybetmeye tahammülümüz yok” dediler.