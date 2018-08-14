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“Böyle park cezası mı olur?”

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“Böyle park cezası mı olur?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yerel yönetimlerin zaman zaman insafsızca işlere imza attığını dile getirerek, özellikle park konusunda olmadık yerlerde ceza kesilmesine içerleyerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Bize ulaşan vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yerin Bafra bölgesinde Mehmetçik Belediyesi sınırları içinde olan Bafra Plajı’na giden yol olduğunu dile getirerek “Sarı çizgi yok, tabela yok, günde 50 arabanın geçmediği,pislik dolu yerde park cezası yazıyorlar!” diyerek bu cezanın neden yazıldığını anlayamadıklarını dile getirdiler.

Bu cezayı yazan zabıta memurlarına çağrı yapan sürücülerimiz “O kadar cesaretlisiniz madem büyük yerlerdeki araçları da yazın. Ama öyle cesurluk nerde gezer” diyerek bu duruma tepki gösterdiler.

İnsanların geçinmek için uğraştığını, özellikle son günlerde yaşanan döviz krizi nedeniyle ne yapacaklarını kara kara düşündüğünü ifade eden vatandaşlarımız, “Bunlarda köy yerinde park cezası yazıyor! ABD Doları veya Sterline gerek yok, bunlar bu kafa oldukça biz batmaya mahkumuz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

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