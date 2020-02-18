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Böyle ehliyet mi olur?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde devlet dairelerinin yaptığı işlerin gün geçtikçe oldukça kötüleştiğini dile getirerek, bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştı.

Böyle ehliyet mi olur?

Kadın vatandaşımız, 2.5 aydır beklediği yeni ehliyetini nihayet alabildiğini zira bunun ikinci basım olduğunu belirterek “İlki yanlış basılmıştı yenisini bekledim sonuç bu. Dünyanın parasını veriyoruz karşılığında aldığımız hizmet” diyerek fotoğrafta da görüldüğü gibi ehliyetin eğri basıldığını dile getirdi.

“Buradan seslenmek istiyorum. Özel bir göz hastanesinde çalışıyorum bunu basan kişiyi ve imzalayan yetkiliyi ücretsiz göz muayenesine davet ediyorum” diyen vatandaşımız, bu şekilde neden bir baskı yapıldığını sorguladı.

Bu şekilde eksik ve eğri basılmış bir ehliyet taşımaktan utanç duyduğunu belirten vatandaşımız “Kendileri bunu vermekten utanmamış belli ki ama ben taşımaktan utanıyorum. Keşke 1 ay daha bekleyeydim de böyle rezalet bir ehliyet almayaydım” diyerek sözlerini tamamladı.

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