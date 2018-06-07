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“Böyle duyarsızlık ve pişkinlik olamaz”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, bazı gençlerin gerçekten de hem duyarsız hem de ne yaptığını bilmeden hareket ettiğini dile getirerek, bu konudaki düşüncelerini bize gönderdikleri bir fotoğrafla dile getirdi.

“Böyle duyarsızlık ve pişkinlik olamaz”
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Fotoğrafı dün öğle saatlerine doğru Lefkoşa’daki Yenişehir ışıklarında kırmızı ışık yandığı sırada çektiğini belirten vatandaşımız, bu fotoğrafta görülen öndeki araçtan sol tarafta oturan gencin aracın kapısını açarak yola bir poşet bıraktığını ve kapıyı kapatarak hiç keyfini bozmadan yoluna devam ettiğini dile getirdi.

“Bu ne duyarsızlık ve pişkinlik hiç anlamadım. Ancak ülkemizi bu şekilde kirletmeye kimsenin hakkı yoktur. Fotoğrafta da görüldüğü gibi aracın yanında duran yemek poşetini bu araçtaki gençler bıraktılar.” diyen vatandaşımız, böyle hareketlere müsamaha gönderilmemesi gerektiğini sözlerine eklediler.

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