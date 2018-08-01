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“Başka memlekette yaşayamam”

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“Başka memlekette yaşayamam”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin her yönüyle bir tuhaflıklar ülkesi olduğunu dile getirerek, özellikle trafikte karşılaştıkları tuhaflıkların ise insan hayatını etkileyen yol güvenliğini bozan tuhaflıklar olduğunu kaydederek ‘Başka bir memlekette yaşayamam’ diyerek sitemlerini bize gönderdikleri fotoğrafla aktardılar.

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’da K.Kaymaklı bölgesindeki Kaymaklı Mezarlığı karşısında bulunan sokak olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Fotoğrafa dikkat ederseniz sol tarafta mecburi sola dönüş gösterilirken tam karşıda ok ile sağa dönüş gösterilmekte. Ancak burada mecburi sola dönüş yapmak zorundasınız” dediler.

Bir yabancının bu yolu kullanarak ana yola çıkmak istediğinde sola dönmek yerine karşısındaki sağa dönüş tabelasını kullanması durumunda büyük bir kazaya sebebiyet vereceğini ifade eden vatandaşlarımız “Bu tabelayı buraya kim koydu bilmiyoruz ama, bu yolu hiçbir Karayolları çalışanı veya Belediye çalışanı kullanmaz mı?” diye sorgulayarak sitemlerini paylaştılar.

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