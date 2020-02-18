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Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, kış aylarının hüküm sürdüğü bugünlerde bereketli sonbahar ve kış yağmurları sonrasında doğada yetişen ayrelli, mantar, gaz ayağı ve hostes gibi bitkilerin bolca bulunduğu bildiriliyor.

Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor

 

Bu bitkileri toplayarak yemek yapan vatandaşlar yanında bu bitkilerden harçlık çıkaran çocuk veya yetişkinlerin de dağ bayır dolaşarak topladıkları bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.

Bazı kişilerin topladıkları ayrelli ve mantarları Güney Kıbrıs’a pazarladıkları da gelen bilgiler arasında yer alırken, Güney Kıbrıs’a geçen bu bitkilerin gerek kişilere gerekse restoranlara satıldığı bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor.

Özellikle mantarların kilosu 10-15 Euro’ya kadar Güney’den gelen müşterilere satıldığı gelen bilgiler arasında yer alırken, ayrellilerin ise bağı 3 Euro’ya kadar satıldığı bildiriliyor.

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