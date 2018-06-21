Altınkum Sahili çöplüğe döndü

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevreci vatandaşlarımız, ülkemizin ve de belki de Akdeniz havzasının ve dünyanın en güzel 10 plajından birisi olarak gösterilen Altınkum Sahili’nin çöplerle boğuştuğunu dile getirerek isyan ettiler.

Sahilin son günlerde çevre kirliliğinden nasibini aldığını ifade eden çevre dostu vatandaşlarımız, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin gezmek için geldiği Altınkum sahilinde vatandaşların çevreyi kirletmeleri, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle en güzel sahil bölgesi atık ve çöplük yığınına döndüğüne dikkat çektiler.

'Caretta caretta' türü kaplumbağalar için hayati önem taşımakta olan Altınkum sahilinin Akdeniz bölgesinin önemli kaplumbağa yumurtlama alanı olma özelliğini de taşıdığını söyleyen çevre dostu vatandaşlarımız, “Gelen yerli ve yabancı turistlerin plaja pet şişe, yiyecek, içecek atıklarını bırakması en güzel sahil olan Altınkum Sahilini adeta mahvetti” diye konuştular.

Yetkililere seslenen vatandaşlarımız, bölgenin bir an önce koruma altına alınmasını istediler.