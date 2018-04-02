Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde tarım ürünlerinin hangi koşullarda üretilip, sağlıklı mı yoksa sağlıksız mı olduğunun denetlenip denetlenmediğini sorgulayarak bize bu konudaki görüşlerini bir fotoğraf göndererek paylaştılar.



Devlet Laboratuvarı’nın yandıktan sonra, denetim yoktu, vardı tartışmalarının sürüp gittiğini belirten vatandaşlarımız “Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, geçen hükümet döneminde, TAK haber ajansının karkas halindeki binasını, Devlet Laboratuvarı’na verdiğini sözlü olarak açıklamıştı… Henüz bir adım atılmadı…” dediler.

Yaşanan bu sürecin sadece akıllarda ve gazete sayfalarında kaldığını ifade eden vatandaşlarımız kamuoyunun gündeminin şu sıralar başka işlerle meşgul olduğunu söylediler.

Bu arada Tarım Bakanlığı’nın bir yandan organik tarım ve Avrupa Birliği standartlarıyla ilgili seminerler düzenlemeye ve üreticileri bilinçlendirme gayreti içerisinde olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, Çevre Dairesi’nin ise Karpaz’daki olaylı geçen arazi işleriyle ilgili yükselen sert havadan sonra şimdilerde sükûnete bürünmüş vaziyette olduğuna dikkat çekti.

“Neyse, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi ile Değirmenlik yolu arasında kalan bölgede tarım yapılıyor. Sebzelerin ekildiği alanla kirli sanayi bölgesinin arasındaki mesafe iki saha boyu kadar” diyen vatandaşlarımız sanayideki fabrikalardan yükselen kara dumanın, belli ki işlenen hammaddelerin kirli artığı olduğuna vurgu yaptılar.

Akıllara birçok soru geldiğini ifade eden vatandaşlarımız “Bu arazide ekilen ürünleri denetleyen birileri var mı? Çıkan sonuçlar tamam mı? Kirli sanayi bölgesinin hemen dibinde tarımsal faaliyetlerin yapılması tamam mı?” diye sorguladılar.

Bize gönderdikleri fotoğrafın tüm gerçekliğiyle anlatıyor olsa da kendilerinin bu işin adını koyamadığını ifade ederek “Bu defa adını siz koyun” diyerek sitemlerini paylaştıalr.