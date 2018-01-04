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304 promil alkolle araç çaldı

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Türkmenistanlı Sultan Mirzayev, aşırı derecede alkollü olduğu bir sırada üzerinde anahtar unutulan bir şahsa ait arabayı çalarak Girne’den Ercan Havaalanı’na gitti

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304 promil alkolle araç çaldı
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Evrim KAMALI

Kuzey Kıbrıs’a çalışmaya gelen ve bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Türkmenistanlı Sultan Mirzayev, aşırı derecede alkollü olduğu bir sırada üzerinde anahtar unutulan A.G isimli şahsa ait arabayı çaldı.

Girne’de 2 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, 304 promil alkollü olduğu belirlenen zanlı, çaldığı araçla Girne’den Ercan Havaalanı’nda gitti. Zanlı aracın torpido gözünde bulunan 450 TL, I Phone Plus 6 marka cep telefonu ve aracın teyp ekranını söküp çaldıktan sonra aracı bırakıp gitmeye çalışırken tespit edilerek tutuklandı. Havaalanında gözaltına alınan zanlının ülkeden kaçmaya çalıştığı öne sürülürken dün ek süre talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, 304 promil alkol tesiri altında park halinde kilitsiz bir şekilde duran aracı çalan zanlının havaalanında yakalandığını, ifadesinde sadece teyp ekranı çaldığını ancak telefon ile parayı görmediğini söylediğini aktardı.

Polis, para ve telefonun kayıp olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

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