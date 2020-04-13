Yiğitcan ve Keleş, egzersiz programı hazırladı

Yiğitcan Hekimoğlu ve Celal Keleş, Kıbrıs Genç TV stüdyolarında, kurumun yönetmen ve yapımcılarıyla egzersiz çalışma programı hazırladı

Ünlü atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş, bu zor dönemde tüm kapılarını eğitim için açan Birinci Medya’ya bağlı Kıbrıs Genç TV stüdyolarında, kurumun yönetmen ve yapımcılarıyla egzersiz çalışma programı hazırladı.

“Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizinde savaştığı Covid-19 virüsünden ötürü eğitime ara verildiği bu süreçte gençlerimizin evlerinden uygulayabileceği kısa bir çalışma hazırladık.

Tüm tedbirlerin alındığı sosyal mesafemize dikkat ederek hazırladığımız çalışmamız gençlerimize faydalı olacağını düşünüyorum.

Eğitim bakanlığının öncülüğünde “Uzaktan Eğitim“ programı içerisinde olacak olan bu çalışma yakında sizlerle buluşacak. “Egzersiz yap; sağlıkla kal” “Güvende ol, Evde kal!”