Yiğitcan Romanya'da altına uçtu

Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası hedefine yönelik Türkiye Milli takımıyla katıldığı Romanya şampiyonasında adeta uçtu. Aynı zamanda İspanyada yapılacak olan Akdeniz Oyunları Seçmesi niteliğini de taşıyan yarışmada Yiğitcan Hekimoğlu elemede koştuğu 10.44sn derecesi ile serisinde birinci gelerek finale kalmayı başardı.

Finalde ise bugüne kadarki en iyi derecesini koşarak 10.33 sn lik bir dereceye imza attı ve finişe birinci sırada girdi. 10.33 sn derece 2.3 m/sn hızla arkadan esen rüzgar nedeniyle Reşat Oğuz'a ait 10.38 sn'lik KKTC rekorundan daha iyi olmasına rağmen rekor olarak sayılmayacak. Bu dereceyle hekimoğlu şampiyonada altın madalyayı almayı başardı. Aynı zamanda ekibimiz Akdeniz Oyunları kadrosunda Türkiye Milli takımına girmeyi başardılar. Şampiyonada Aykut Ay, İzzet Safer, Ertan Özkan ve Yiğitcan Hekimoğlu'ndan oluşan 4x100m takımıyla da 4. adam olarak koşan hekimoğlu yarışı Birinci sırada 40.44sn'lik derecesiyle Birincisırada tamamladı. Ekibimiz 6 Haziran'da Bosna'daki bir özel yarış için 5 Haziranda Bosna'ya gidecek ve Akdeniz oyunları hazırlıklarını devam ettirecek.