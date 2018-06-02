banner107
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
7 0
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
60 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
450 0
Vampir uygulamalar
Vampir uygulamalar
84 0
Kıbrıs Genç TV, 21. kuruluş yılına özel kutlama
Kıbrıs Genç TV, 21. kuruluş yılına özel kutlama
89 0
Ralli şov başlıyor
Ralli şov başlıyor
160 0
Lefke Ceviz Festivali, 3 Haziran Pazar günü yapılıyor
Lefke Ceviz Festivali, 3 Haziran Pazar günü yapılıyor
101 0
Sigara yasağına denetim yapılmıyor
Sigara yasağına denetim yapılmıyor
124 0
banner82
banner147

Yiğitcan Romanya'da altına uçtu

banner27

banner99
Yiğitcan Romanya'da altına uçtu
banner137
banner166

Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası hedefine yönelik Türkiye Milli takımıyla katıldığı Romanya şampiyonasında adeta uçtu. Aynı zamanda İspanyada yapılacak olan Akdeniz Oyunları Seçmesi niteliğini de taşıyan yarışmada Yiğitcan Hekimoğlu elemede koştuğu 10.44sn derecesi ile serisinde birinci gelerek finale kalmayı başardı.

Finalde ise bugüne kadarki en iyi derecesini koşarak 10.33 sn lik bir dereceye imza attı ve finişe birinci sırada girdi. 10.33 sn derece 2.3 m/sn hızla arkadan esen rüzgar nedeniyle Reşat Oğuz'a ait 10.38 sn'lik KKTC rekorundan daha iyi olmasına rağmen rekor olarak sayılmayacak. Bu dereceyle hekimoğlu şampiyonada altın madalyayı almayı başardı. Aynı zamanda ekibimiz Akdeniz Oyunları kadrosunda Türkiye Milli takımına girmeyi başardılar. Şampiyonada Aykut Ay, İzzet Safer, Ertan Özkan ve Yiğitcan Hekimoğlu'ndan oluşan 4x100m takımıyla da 4. adam olarak koşan hekimoğlu yarışı Birinci sırada 40.44sn'lik derecesiyle Birincisırada tamamladı. Ekibimiz 6 Haziran'da Bosna'daki bir özel yarış için 5 Haziranda Bosna'ya gidecek ve Akdeniz oyunları hazırlıklarını devam ettirecek.

banner167
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.