YDÜ'lü atlet, Türkiye ikincisi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 07-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Adana'da düzenlediği Koçfest Spor Oyunlarına katılan Yakın Doğu Üniversitesi Atletizm takımı büyük başarı elde etti. YDÜ’lü sporcu Yusuf Yalçınkaya disk atmada 51.79m’lik derecesi ile Türkiye ikincisi oldu.