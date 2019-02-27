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Yalçınkaya’nın, Slovakya’da hedefi madalya

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Yakın Doğu Üniversitesinin milli sporcusu Yusuf Yalçınkaya, Slovakya’dan madalya ile dönm hedefinde olduğunu açıkladı

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Yalçınkaya’nın, Slovakya’da hedefi madalya
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Türkiye Milli Takımına Seçilen Yakın Doğu Üniversitesi  Sporcumuz Yusuf Yalçınkaya Avrupa Yolcusu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde Mersin'de gerçekleşen "Seyfi Alanya Atmalar Kış Şampiyonası" disk atma branşında 55.75'lik derecesi ile Türkiye şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesinin milli sporcusu Yusuf Yalçınkaya, Türkiye Milli Takımı'na seçilmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yusuf Yalçınkaya, 9-10 Mart 2019 tarihleri arasında Slovakya'da düzenlenecek olan "19. Avrupa Atmalar Kış Kupası"nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.

Yusuf Yalçınkaya, Türkiye Şampiyonluğunun ve Avrupa’da yarışacak olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtirken; antrenörü Ferhat Sakallı ise Yalçınkaya’nın yoğun çalışmalarının sonucunu alacağına ve Slovakya’dan madalya ile döneceğine inanç belirtti.

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