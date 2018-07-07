Tuğba rekora uçtu

Atletimiz Tuğba Aydın, Türkiye'deki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tuğba Aydın, Bursa'da düzenlenen Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 13,51 atlayarak birinci oldu. Tuğba bu derecesiyle 13,07 ile kendisine ait KKTC rekorunu da geliştirerek başarısını taçlandırdı.