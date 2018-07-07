banner107
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
2 0
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
23 0
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
22 0
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
75 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
203 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
391 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
83 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
101 0
banner82
banner147

Tuğba rekora uçtu

banner27

Tuğba rekora uçtu
banner137

Atletimiz Tuğba Aydın, Türkiye'deki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tuğba Aydın, Bursa'da düzenlenen Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 13,51 atlayarak birinci oldu. Tuğba bu derecesiyle 13,07 ile kendisine ait KKTC rekorunu da geliştirerek başarısını taçlandırdı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.