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Tazegüllü TSK Kros takımı, ‘NATO RUN’ birincisi

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Tazegüllü TSK Kros takımı, ‘NATO RUN’ birincisi
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Ülkemizin geçilmez maratoncusu Hakan Tazegül’ünde yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kros takımı 21-24 Eylül tarihlerinde Macaristan-Budapeştede yapılan ‘NATO RUN’ koşu festivalinde 12 ülke arasında takım halinde birinci oldu.

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