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Sponsor desteği ile artık yorulmayacak

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Sponsor desteği ile artık yorulmayacak
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Ülkemiz atletizminde son dönemlerde yetişen başarılı atletlerden Mustafa Yorulmaz yeni sezona sponsor desteği motivasyonu ile hazırlanıyor.

Uzun atlama ve 3 adım atlama dallarının rekortmen ismi Mustafa Yorulmaz antrenörü Mahmut Koral nezaretinde yeni sezon için yoğun bir antrenman temposunda çalışıyor.

Ülkemiz atletlerinin yaşamış olduğu en önemli sorunlardan birisi sponsor desteği eksikliği olurken Noxcy Supplement Warehouse başarılı atlet Mustafa Yorulmaz'a sponsor olarak örnek bir davranış sergiledi.

Mustafa Yorulmaz'ın antrenörü Mahmut Koral yaşanan bu gelişme ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "2019-2020 atlezim sezonuna girerken geçtiğimiz sezondan farklı olarak bu yıl sponsor desteği ile yeni sezona başlıyoruz. Sezon boyunca koyacağı katkılardan dolayı Noxcy Supplement Warehouse Direktörü Ayhan Nadiri'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

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