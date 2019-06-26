Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü

Türkiye U23 Atletizm Şampiyonası’nda yarışan Buse Savaşkan yüksek atlama branşında Türkiye şampiyonu olurken Adem Çavuşoğlu cirit atma branşında Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye U20 ve U23 şampiyonaları 24-25 Haziran tarihlerinde Bursa’da düzenlendi.

U23 Şampiyonası’nda yer alan KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Adem Çavuşoğlu cirit atma branşında Türkiye üçüncüsü, Buse Savaşkan yüksek atlama branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Yorulmaz’dan kişisel en iyi derece

Mahmut Koral’ın antrenör olarak yer aldığı kafilede Türkiye U20 Şampiyonası’nda yarışan atletlerden Mustafa Yorulmaz 6.64’lük derecesi ile serisinde birinci olurken, genel sıralamada Türkiye beşincisi oldu. Yorulmaz ayrıca kişisel en iyi derecesini elde etti.

Cirit atma branşında yarışan Alp Kardeş serisinde 45.98’lik derecesi ile yedinci, genel sıralamada Türkiye on beşincisi oldu. Aynı branşta yarışan Atillahan Ateş 45.45’lik derecesi ile serisinde sekizinci, genel sıralamada Türkiye on altıncısı oldu.

110 metre engelli branşında yarışan Kubilay Tok, 15.90’lık derecesi ile serisinde yedinci olurken, genel sıralamada on üçüncü basamakta organizasyonu tamamladı.

Türkiye U23 Şampiyonası’nda yarışan atletlerden Adem Çavuşoğlu, cirit atma branşında elde ettiği 56.53’lük derecesi ile Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Şampiyon Buse Savaşkan, Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak

Buse Savaşkan yüksek atlama branşında 1.83’lük atlayışı sonucunda Türkiye şampiyonu olarak organizasyonu noktaladı. Buse ayrıca kendisine ait kişisel derecesini yaptı. Savaşkan, 11-14 Temmuz tarihlerinde İsveç’te düzenlenecek olan Avrupa U23 Şampiyonası’na katılım gösterecek.