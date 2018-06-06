banner107
Hedef, final olacak
Hedef, final olacak
26 0
Farkla yarı finaldeyiz
Farkla yarı finaldeyiz
149 0
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
113 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
574 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
32 0
Akşamcıların gözdesi
Akşamcıların gözdesi
80 0
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
740 0
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
81 0
banner82
banner147

Ramil Guliyev'den yarışma rekoru

banner27

Ramil Guliyev'den yarışma rekoru
banner137

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Finlandiya'da düzenlenen Paavo Nurmi Oyunları'nda 200 metrede yarışma rekoru kırarak ilk sırayı elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turku kentindeki oyunlarda 200 metrede piste çıkan Ramil, 20.23'lük derecesiyle yarışma rekorunu kırarak birinci oldu.

Guliyev, Turku'daki yarışmalarda geçen yıl 100 metre rekorunu da eline geçirmişti. 

Ramil Guliyev, 7 Haziran Perşembe günü Oslo'da koşulacak Elmas Lig mücadelesinde de 200 metrede piste çıkacak. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.