Ramil Guliyev'den yarışma rekoru

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Finlandiya'da düzenlenen Paavo Nurmi Oyunları'nda 200 metrede yarışma rekoru kırarak ilk sırayı elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turku kentindeki oyunlarda 200 metrede piste çıkan Ramil, 20.23'lük derecesiyle yarışma rekorunu kırarak birinci oldu.

Guliyev, Turku'daki yarışmalarda geçen yıl 100 metre rekorunu da eline geçirmişti.

Ramil Guliyev, 7 Haziran Perşembe günü Oslo'da koşulacak Elmas Lig mücadelesinde de 200 metrede piste çıkacak.