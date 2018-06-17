“Planladığımız seviyedeyiz”

Yaz sezonu çalışmalarının son aşamasında Avusturya'nın Ried ve Linz şehirlerinde iki uluslararası turnuvada yarışarak hangi seviyede olduğunu görme fırsatı yakalayan milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş performanstan memnun.

18. Akdeniz Oyunları kadrosunda yer almayı garantiledikten sonra 100m'de 10.40sn altını koşmak ve 200m'de derecesini geliştirerek 21.00sn barajını zorlamak veya 21.35sn olan en iyi derecesini geliştirmek hedefleri arasında. İspanya'nın Tarragona kentinde yapılacak 18. Akdeniz oyunları öncesi Yiğitcan’ın son yarış performansları umut verdi.

Konuyla ilgili demeç veren Celal Keleş şöyle konuştu: “Daha iyi dereceleri de koşabileceğimizi gördük. Ried'de koştuğumuz 10.38sn bizim için çok değerli ve daha iyisini de koşabiliriz. Linz'de ise yaklaşık 3yıl aradan sonra koştuğumuz ilk 200m performansımız olmasına rağmen en iyi derecemiz olan 21.18sn koşmuş olmamız ve bunun yanında çok rahat bir koşuyla bunu yapmış olmamız da bizi mutlu etmiştir. Sağlıklı bir şekilde bu yoğun ve yorucu süreci bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi Türkiye ve KKTC'de yapacağımız çalışmalarla İspanyaya gitmeyi planlıyoruz. Mental ve fiziksel olarak hazır bir şekilde oraya gitmek istiyoruz.

Yiğitcan Hekimoğlu ise “Gelmiş olduğumuz performans seviyesinden memnunum. Daha iyi dereceler için hazırım. Özellikle bu dereceleri uluslararası yarışmlarda yapmış olmam da özgüvenimi arttırmıştır. şimdi ana hedeflerimizden birisi olan 18. Akdeniz oyunları için odaklanma zamanı. Yeni başarılar için hazır olacağız” dedi.

Hekimoğlu ve Keleş 18 Haziran’da Türkiye’ye 19 Haziran’da da KKTC'ne dönerek çalışmalarına devam edecek.