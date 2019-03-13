'Olimpik Dede' Yamada

Fotoğraftaki renkli kişi Naotoshi Yamada. 92 yaşındaki Japon, 1964'ten beri tam 14 olimpiyatı baştan sona yerinde izledi ve bunu heyecanı yaşayabilen tek kişi

Olimpiyatları yerinde izlemek kolay bir zevk değil. Çoğu insanın ömründe belki de bir kez tadabileceği bu duygu ve heyecan onun için artık gelenek.

Fotoğraftaki renkli kişilik Naotoshi Yamada. Şapkası, kırmızı ceketi ve sempatik tavırlarıyla olimpiyat aşığı bir Japon taraftar. Lakabı Olimpik Dede.

92 yaşındaki Yamada, 1964 yılında evi Tokyo'da düzenlenen ilk olimpiyat tecrübesinin ardından bir daha bu heyecanın peşini bırakmadı. Önümüzdeki ilk olimpiyat 2020'de yine Tokyo'da düzenlenecek ve Yamada tam 15'inci olimpiyatını takip edecek.

Olimpik Dede, Tokyo, Mexico City, Münih, Montreal, Moskova, Los Angeles, Seul, Barcelona, Atlanta, Sidney, Atina, Pekin, Londra ve Rio Olimpiyatları'nı takip etti. 1980'de Japonya boykot nedeniyle olimpiyatlara katılmadı ama Yamada yine taibi bırakmadı:

"Ben açılış seremonisinden kapanış seremonisi kadar tüm olimpiyatları takip ettim. Bu alanda dünyada tek kişi benim"

Şimdi Yamada'nın tek dileği var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar yaşamını sürdürebilmek:

"Hayatımın en doruk noktası bu olacak. Umarım evimde düzenlecek olimpiyatları takip edebilirim"

Yamada'nın olimpiyat yolculuğu İmparator Hirohito'nun bir konuşmasından aldığı ilhamla başladı. Hirohito genç kuşağın ülkeyi yeniden inşa etmesi gerektiğini söyleyince Yamada, ülkesi için bir şeyler yapmak istediğini hissetti ve yola koyuldu. Olimpiyat yolculuğu da böyle başladı.

Yamada'nın Japonya dışında izlediği ilk olimpiyat 1968 Mexico City. 14 Olimpiyat takip eden Olimpik Dede, bir favori seçemiyor. Çünkü ona göre hepsinin kendisinde ayrı bir hikayesi var.

Bu geziler doğal olarak ona çok şey kattı. Evinde büyük bir hediyelik eşya koleksiyonu var ve bunlar memleketi Nanto City'deki bir müzede sergileniyor:

"Olimpiyatlar tüm insanlar için tek uluslararası festival. 200'den fazla ülkeden atletler, turistler sadece bir şehirde toplanıyor. 2020 Tokyo'da bizi harika zamanlar bekliyor. Her şey çok iyi olacak"