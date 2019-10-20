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Maratonun başarılıları açıklandı

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Maratonun başarılıları açıklandı
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 Lefkoşa Turkcell İle Koşuyor Maratonu’nun 10 ile 21 km sonuçları açıklandı. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin açıklamasına göre, sonuçlar şöyle:

  10 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Veli Atikoğlu                 00:37:18

2 Mesut Akpınar                00:37:35

3  AronMedhane                00:37:42

10 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI

 1. Emine Yarkin  00:44:10

2 Şirin Bolkan      00:48:18

3 Melda Ünal       00:48:58  

10 KM KADINLAR 16-29 YAŞ

1. Şirin Bolkan        00:48:18

2.   Zynab El Hajj Ali Barada  00:53:02

3. Gamze Özyildiz         00:55:02

10 KM KADINLAR 30-39 YAŞ

1. Emine Yarkin , 00:44:10

2. Melda Ünal , 00:48:58

3.  Naile Günbay , 00:52:16

 10 KM KADINLAR / 40-49 YAŞ

1.  Feyza Erkal , 00:49:47

2.Çağrı Arslan ,  00:56:23

3. Nihal Pilli Usar , 00:58:07

 10 KM KADINLAR 50 YAŞ ÜZERİ

1. Kadriye Debreli , 00:56:05

2. Pembe Abohorlu , 01:06:58

3. Fatma Nevgül Ramiz , 01:10:43

 10 KM ERKEKLER 16-29 YAŞ

 1. Veli Atikoğlu     00:37:18

2. Mesut Akpınar  00:37:35

3. Aron Medhane  00:37:42

10 KM ERKEKLER 30-39 YAŞ

1  Ekrem Kaide , 00:39:45

2 Özgü Özyiğit , 00:42:20

3 Murat Ateş , 00:42:36

 10 KM ERKEKLER 40-49 YAŞ

 1. Ali Korkmaz , 00:37:49

2. Tamer Depreli , 00:38:08

3 Ersoy Çetinkaya , 00:38:49

10 KM ERKEKLER 50 YAŞ ÜZERİ

1. Aziz Tahtaci , 00:42:59

2. Ramazan Yıldırım , 00:45:08

3. Aziz Limasollu , 00:46:25 

21 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI

 1.Rıdvan Alper Afacan 01:13:50

2. Cemal İneci 01:21:26

3. Tuncay İbrahimzade 01:30:19

21 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Suna Evran Elmas 01:48:01

2  Nuran Öze 01:48:46

3  GamuchiraiGwatswaria 01:54:12

21 KM ERKEKLER 18-29 YAŞ

1. Tuncay İbrahimzade , 01:30:19

2. Dagnu Haile Tessema , 01:34:41

3. Zihni Kaçmaz , 01:38:42

 21 KM ERKEKLER 30-39 YAŞ

 1. Rıdvan Alper Afacan , 01:13:50

2. Halil Kaçmaz , 01:36:21

3.  Emre Özbilge , 01:38:31

 21 KM ERKEKLER 40-49 YAŞ

 1. Cemal İneci , 01:21:26

2. Tamer Isırgan , 01:31:36

3. Olçar Kirca , 01:37:16

 21 KM ERKEKLER 50 YAŞ ÜZERİ

1. Mehmet İneci , 01:38:03

2. Aysın Öztrak , 01:39:11

3. Bekir Moda , 01:54:57

21 KM KADINLAR 18-29 YAŞ

 1. Gamuchirai Gwatswaria , 01:54:12

 21 KM KADINLAR 30-39 YAŞ

1. Suna Evran Elmas , 01:48:01

2. Emel Bilgin , 02:07:04

3. Gözde Ulaş , 02:14:37

 21 KM KADINLAR 40-49 YAŞ

1. Nuran Öze , 01:48:46

2. Ayşe Deveci , 02:03:54

3. Yonca Özdemir , 02:12:35

 21 KM KADINLAR 50 YAŞ ÜSTÜ

 1. Güler Şahin , 02:23:38

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