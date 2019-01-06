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Lefkoşa'yı koşarak birleştirecekler

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Lefkoşa'yı koşarak birleştirecekler
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Hamit SAKALLI

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum master maraton koşucuları, 19 Ocak‘ta iki toplumlu ve iki taraflı dostluk ve barış koşu gerçekleştirecekler. Lefkoşa sokaklarının parkur olarak kullanılacağı maraton, 7 km yol koşusu olarak koşulacak. Ara bölgedeki Dayanışma Evi'nden saat 11'de başlayacak olan koşu, Lefkoşa'nın her 2 tarafında koşulduktan sonra yine Dayanışma Evi'nde sona erecek. Koşuyu organize eden maraton koşucular dün, yağmura rağmen parkurda koşarak, deneme koşusu gerçekleştirdiler.

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