Lefkoşa ve Girne’de atletizm şenliği vardı

Atletizm Federasyonunun düzenlediği Çocuk Atletizmi Projesi kapsamında bölgelerde atletizm şenlikleri düzenlenmeye devam ediliyor

Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen ve bir ilk olan Çocuk Atletizmi Projesinde bölgelerde organize edilen atletizm şenlikleri devam ediyor. Proje kapsamında dün Lefkoşa ve Girne bölgelerinde şenlikler düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta çocuklara projeyi aktaracak olan eğitimcilerin eğitilme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk şenlik 10 Nisan Çarşamba günü Erenköy’de yapılmıştı.

Atletizm branşının geliştirilmesi ve küçük yaşlardan itibaren egzersiz yapma alışkanlığının kazandırılması amaçlanan proje çerçevesinde Lefkoşa ve Girne’de atletizm şenlikleri düzenlendi. Lefkoşa’daki şenlik Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Antrenman Salonunda, Girne’deki şenlik Ertuğrul Apakan Spor Salonunda okulların katılımı ile gerçekleştirildi.

Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen Çocuk Atletizmi Projesi’nde bölgelerde düzenlenecek olan şenliklerin sonuncusu Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde olacak. Söz konusu bölgelerdeki şenlikler 17 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Güzelyurt bölgesi şenlikleri saat 09.00’da Güzelyurt Spor Kompleksinde, Lefke’deki şenlik saat 10.00’da Lefke Spor Kompleksinde yapılacak.

Bölgelerdeki şenliklerin tamamlanmasının ardından Atletizm Federasyonu, 1. Atletizm Çocuk Şenliği düzenleyecek. Şenlik 26 Nisan Cuma günü Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılacak.