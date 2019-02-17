İstanbul’da derece için koşacaklar

Atletizm Federasyonu tarafından belirlenen U18 kafilesi, Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası’na katılmak için adadan ayrıldı.

17-18 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenecek olan U18 Salon Şampiyonası’nda yer alacak olan kafilede Hasan Avkat, Ayben Arapoğlu, Petek Öztürk ve Kaan Duran sporcu olarak yer alırken, Niyazi Serhaner temsilci, Özgür Kıralp antrenör olarak kafilede bulunuyor. Sporcuların yarışacakları branşlar şöyle:

Hasan Avkat (Sırıkla atlama U18 erkek)

Ayben Arapoğlu (Yüksek atlama U18 kadın)

Petek Öztürk (60 metre ve uzun atlama U18 kadın)

Kaan Duran (200 metre U18 erkek)