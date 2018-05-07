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Işık kulübünün gururu oldu

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Işık kulübünün gururu oldu
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü sporcusu Fezile Işık ülkemizde gerçekleşen uluslararası nitelikteki “Nisan Şakası Orta Mesafe Triatlon Yarışı” etkinliğinde Kadınlar 40 + kategorisinde 3.olarak podyuma çıktı.

Ares Spor Kulübü ile Triatlon Federasyonu işbirliğinde Kaplıca bölgesinde yapılan ve Kıbrıslı Rum ile Kıbrıslı Türk triatletler yanında Rus, İngiliz, Fransız, Mısır, İskoç, Türkiye ve Latvia’dan sporcuların katılımıyla gerçekleşen yarışta LTB Spor Kulübü sporcusu Fezile Işık, Kadınlar 40 + kategorisinde 06:53:06’lük derecesi ile 3.sırada yer alıp podyuma çıktı.

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