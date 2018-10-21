Hakemler, Lefkoşa Maratonu için eğitiliyor

Atletizm Federasyonu tarafından YDÜ Besyo öğrencilerine, yardımcı hakemlik eğitimi veriliyor. Öğrenciler “Lefkoşa Turkcell’le koşuyor” maratonu için eğitiliyorlar

Bu yıl 11 Kasım Pazar günü koşulacak “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

LTB tarafından 8.kez düzenlenen, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğunda ve “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” sloganıyla 4 kilometre (Halk Koşusu), 10 kilometre ve 21 kilometrelik (Yarı Maraton) olarak 3 kategoride koşulacak maratonda hakem olarak görev alacak öğrencilere YDÜ’de eğitim verilmeye başlandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi KKTC Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen maratonda görev alacak YDÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerine yönelik Atletizm Federayonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hasan Başaranel tarafından eğitim veriliyor. Maratonun kuralları, temel ilkyardım, görev yerleri ve görev tanımlarıyla ilgili maratonda Yardımcı hakem olarak görev alacak görevlileri bilgilendiren Başaranel, eğitimin oldukça faydalı geçtiğini ve 11 Kasım’daki dev organizasyona en iyi şekilde hazırlanmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Son dört yıldır ihtiyaçlı kesimlere yardımcı olmak ve toplumsal bir fayda sağlanması amacıyla geçekleştirilen maratonun geliri bu yıl, LTB tarafından 170’den fazla ihtiyaçlı bireye günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımında kullanılacak servis aracı alımı için kullanılacak.

Maraton için kayıtları 26 Ekim’de başlıyor. Kayıtlar LTB önünde kurulacak kayıt masasında ve gezici kayıt ekiplerince(kayıt noktaları önümüzdeki günlerde LTB’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak) yapılırken maratona katılım ücretleri 4 km için 20 TL, 10 km için 30 TL ve 21 km için 50 TL olarak belirlendi.



