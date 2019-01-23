Gürsu, gururumuz oldu

Türkiye U14 Salon Atletizm Festivali’nde Atletizm Federasyonu adına yarışan Yakın Doğu Üniversitesi atleti Gürsu Gülerler, uzun atlama ve 60 metre engelli branşlarında Türkiye şampiyonu olurken, yoğun çalışmalarının sonucunu aldığını açıkladı

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Türkiye U14 Salon Atletizm Festivali’nde Atletizm Federasyonu adına yarışan Yakın Doğu Üniversitesi atleti Gürsu Gülerler, uzun atlama ve 60 metre engelli branşlarında Türkiye şampiyonu oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Gürsu, 18-23 Ocak tarihleri arasında Uzun Atlama Branşında 5.38’lik ve 60 m Engel Branşında 9.90’lık derecesi ile Türkiye birincisi oldu.

Gürsu Gülerler, çifte şampiyonluk elde ederek, yaş kategorisinde Türkiye Milli Takımı’na da davet edildi.

Yakın Doğu Koleji sporcusu Gürsu Gülerler, yoğun çalışmalarının sonucunu aldığını ve çok daha büyük başarıları hedeflediğini belirtti. U14 Salon Atletizm Şampiyonası’nda yaptığı derecelerle ülkesi adına göğüsleri kabarttığını ifade eden Gülerler, “Çok fazla çalışıyoruz, çok fazla antrenman yapıyoruz. Çok çalışmanın bunun karşılığını hep yarışlarda aldım. Kürsüye çıkma hayallerimi gerçekleştirirken, elde ettiğim başarıların ülkem ve Yakın Doğu Üniversitesi adına da gurur kaynağı olması beni mutlu ediyor. Ülke sporunu ve atletizminin geleceğini oluşturan bizleriz, başarı kürsüsünün en üstünde yer almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için aralıksız çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.