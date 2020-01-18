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Gülerler, Türkiye şampiyonu oldu

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Gürsu Gülerler, Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali’nde uzun atlama branşında Türkiye şampiyonu olurken, Türkiye Milli Takımı’na seçildi

Gülerler, Türkiye şampiyonu oldu

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Gürsu Gülerler, Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali’nde uzun atlama branşında birinci olma başarısı gösterdi.

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından bir süre önce düzenlenen 2020 Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda U16 kategorisi barajını geçen Gürsu Gülerler, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali’ne katılmaya hak kazanmıştı. KKTC Atletizm Federasyonu temsilcisi Ferhat Sakallı ile İstanbul’a giden Gülerler, ilk gün uzun atlama branşında elde ettiği 5.81’lik derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu.

Gülerler elde ettiği şampiyonlukla Türkiye Milli Takımı’na seçildi. Genç atlet milli takım ile Türkiye’de bir haftalık kampa katılacak. Gülerler organizasyonun ikinci günü olan 19 Ocak Pazar günü 60 metre engelli branşında kürsüyü zorlamak için piste çıkacak.

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