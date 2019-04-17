Eğlenerek, yarıştılar

Atletizm Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Çocuk Atletizmi Projesi’nde bölgelerdeki şenlikler tamamlandı

Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen Çocuk Atletizmi Projesinde bölgelerde organize edilen atletizm şenlikleri tamamlandı.

Mağusa, Güzelyurt ve Lefke bölgelerine yönelik şenlikler okulların katılımı ile gerçekleştirildi. Projede ilk olarak eğitimcilerin eğitilmesi çalışmasının ardından Erenköy, Lefkoşa, Girne bölgelerine ek olarak Mağusa ve Güzelyurt bölgelerindeki şenliklerde küçük sporcular hem eğlenme, hem de yarışma fırsatı yakaladı.

Mağusa bölgesine yönelik şenlik Canbulat Stadında, Güzelyurt ve Lefke bölgelerine yönelik şenlik ise Güzelyurt Spor Salonunda yer aldı.

Atletizm branşının geliştirilmesi ve küçük yaşlardan itibaren egzersiz yapma alışkanlığının kazandırılması amaçlanan ve bir ilk olan projede sırada 1. Atletizm Çocuk Şenliği düzenlenecek. Bölgelerdeki şenliklerde başarılı olan okulların katılım göstereceği şenlik 26 Nisan Cuma günü Lefkoşa’da yapılacak.