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Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk

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Dünya Atletizm Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen organizasyonun tarihinde bir ilk yaşandı. 4x400 metre bayrak yarışında kadın ve erkek sporcular aynı takımda yarıştı. Kazanan ise ABD oldu

Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
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Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bir ilk yaşandı. 4x400 metrede erkek ve kadın atletler birlikte yarıştı.

Doha'daki yarışta ilk dünya şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Altın madalya kazanan Birleşik Amerika takımı, 3 dakika 9 saniye 34 ile de dünya rekoru kırdı.

Bu yeni kategoride ülkeler piste 2 kadın ve 2 erkekten oluşan takımlar ile çıkıyor.

Taktiksel nedenler ile bayrak değişim sırasını takımlar belirleyebiliyor.

İlk olarak 2017 dünya bayrak yarışında koşulan 4x400 karışık bayrak yarışı, daha sonra 2018 kıtalar arası kupada ve 2019 dünya bayrak yarışında koşuldu.

Doha'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ilk kez gerçekleşen bu kategoride ilk 8 sırayı alan takımlar olimpiyat kotası almaya da hak kazandı.

Tokyo 2020'de de koşulacak 4x 400 metre karışık bayrak yarışı olimpiyat tarihinde de bir ilk olacak.

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