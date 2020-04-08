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Dünya Atletizm Şampiyonası için yeni tarih

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Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinden sonra diğer organizasyonların tarihlerinde de değişiklikler yaşanıyor. Yoğun tartışmalardan sonra, 2021 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın düzenleneceği yeni tarih açıklandı

Dünya Atletizm Şampiyonası için yeni tarih

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinin ev sahipliği yapacağı şampiyona, bir yıl sonraya ertelendi.

Aynı tarihlerde iki büyük organizasyonla çakışan şampiyonanın yeni tarihi için yoğun bir tartışma yaşandı.

Temmuz ve Ağustos 2022'de İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları ile çok branşlı Avrupa Oyunları organizasyonları nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası, ağustos ayından Temmuz'a çekildi.

Normalde 6-15 Auğustos 2021'de düzenlenmesi gereken Dünya Şampiyonası'nın yeni tarihi 15 -24 Temmuz 2022 olarak açıklandı.

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